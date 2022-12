Jamie Lee Curtis: jestem oryginalnym Nepo Baby. Aktorce nie podoba się rozmowa o nepotyzmie w Hollywood

Fot. Materiały prasowe

Jamie Lee Curtis w poście na Instagramie zadeklarowała się jako oryginalne nepo baby - dziecko nepotyzmu. Artystka skrytykowała niedawny publiczny dyskurs na temat dzieci celebrytów, które odziedziczają po nich sławę i kontakty w branży rozrywkowej.

Dyskusja na temat "nepo baby" rozgorzała dzięki artykułowi New York Magazine, który przeanalizował kariery aktorów ze sławnymi rodzicami. My także napisaliśmy o tym fenomenie w artykule Dzieci nepotyzmu w Hollywood. Mają znanych krewnych i wywołują wielkie kontrowersje.

Jamie Lee Curtis: jestem oryginalnym Nepo Baby

Jamie Lee Curtis jest córką dwójki artystów: Tony'ego Curtisa, który zagrał w Sweet Smell of Success i The Defiant Ones, a także Janet Leigh, znanej z Psycho. Aktorka we wspomnianym poście na Instagramie napisała, że cały dyskurs na temat nepo babies ma na celu jedynie oczernienie innych.

Profesjonalnie zajmuję się aktorstwem, odkąd skończyłam 19 lat, co czyni mnie OG Nepo Baby. Nigdy nie rozumiałam i nie zrozumiem, jakie cechy sprawiły, że zostałam zatrudniona tamtego dnia [...], ale od tej pory do tego spektakularnego roku 44 lata później, nie ma dnia w moim życiu zawodowym, w którym ktoś nie przypomni mi, że jestem córką gwiazd filmowych. Obecna rozmowa na temat nepo babies ma na celu jedynie umniejszenie innym, a także oczernienie i zranienie ich.

Jamie Lee Curtis krytykuje dyskurs o nepo babys

Przeczytajcie cały wpis poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Nepo babies - przykłady

Poniżej znajdziecie galerię z najważniejszymi nepo babies w Hollywood. Wiedzieliście, że ci aktorzy i aktorki należą do tej grupy? Dajcie znać w komentarzu.