fot. Disney+/Lucasfilm Ltd.

Reklama

George Lucas przed laty stworzył jedną z największych kinowych serii, która na przestrzeni lat rozrosła się też na popularne książki, komiksy, gry, a w ostatnim czasie również seriale. Niemal każdej nowej produkcji towarzyszy wiele plotek oraz teorii na ich temat, a fani Gwiezdnych Wojen są jednymi z najaktywniejszych i najkreatywniejszych w sieci.

Dziś przedstawimy Wam 10 fanowskich teorii, które gdyby okazały się prawdziwe, to mogłyby kompletnie zmienić postrzeganie Gwiezdnych Wojen.

Rewolucja w komiksach o Gwiezdnych Wojnach

Te fanowskie teorie zmienią, jak patrzycie na Gwiezdne Wojny [LISTA]

Czy Wojny klonów to nic więcej niż propaganda Republiki? Za jakimi niepokojącymi praktykami stał Zakon Jedi? Czy George Lucas to tak naprawdę kosmita? Czy to już koniec Jedi jakich znamy, a nowy Zakon będzie miał inną nazwę?

Pełna lista teorii znajduje się poniżej.