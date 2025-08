Hideo Kojima obejrzał w końcu Supermana. Czy dołączył do pochwał George'a R.R. Martina?

Niedawno informowaliśmy o pochwałach, które George R.R. Martin, twórca popularnej Gry o tron, kierował w stronę Supermana od Jamesa Gunna. Teraz inna znana osobistość postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami z seansu. Chodzi o Hideo Kojimę, znanego twórcę gier komputerowych, którego Death Stranding 2 niedawno miało premierę. Japoński twórca często kolaboruje z aktorami i reżyserami z Hollywood, a także dzieli się swoimi recenzjami popularnych filmów za pośrednictwem serwisu X (wcześniej Twitter).

DCU - co jest kanoniczne, a co nie? James Gunn nagrał poradnik przed 2. sezonem Peacemakera

Hideo Kojima miał ciepłe słowa do powiedzenia na temat Supermana od Jamesa Gunna. Oto jego pełna wypowiedź:

Nie miałem okazji tego zrobić wcześniej, bo podróżowałem po całym świecie, ale tego ranka w końcu obejrzałem Supermana od Jamesa Gunna. Był dobry.

Nie był mroczny ani stylowy, nie był nawet "cool" czy "super". Perspektywa, z której publiczność patrzyła na tego Supermana różni się od tego, jak patrzyliśmy na niego do tej pory. Film śledzi losy człowieka, który jest jednocześnie Clarkiem Kentem i Supermanem i podchodzi do niego z bardzo ludzkiej perspektywy. To ogrzewający serce i "ludzki" film.

Sam film nie był punkowy, ale Punkrocker od Teddy Bears z głosem Iggy Popa, który grał w trakcie napisów końcowych, już tak. To było w pełni punkowe i fantastyczne.