Sherlock Holmes ma nową twarz. Zagra go aktor z Trainspotting

Oficjalnie ogłoszono, że w 2. sezonie amerykańskiego serialu Watson ważną rolę odegra Sherlock Holmes. W postać legendarnego detektywa wcieli się brytyjski aktor Robert Carlyle, znany z takich tytułów jak Trainspotting, Dawno, dawno temu, Toksyczne miasto, Goło i wesoło czy Gwiezdne wrota: Wszechświat. Będzie to rola powracająca, a więc nie ograniczy się do jednorazowego występu!

Sherlock Holmes powraca na mały ekran

W pierwszym sezonie serialu Watson sugerowano, że Sherlock Holmes nie żyje, ale okazało się to nieprawdą. W drugim sezonie detektyw niespodziewanie pojawia się ponownie w życiu swojego przyjaciela i zmusza go do zmierzenia się z tajemnicą z przeszłości – taką, która została zapisana w jego własnym ciele.

Pomimo obecności Sherlocka, tajemnicze sprawy medyczne nadal mają być podstawą fabuły i życia Watsona.

– Ten aktor grał ikoniczne role w takich projektach jak Trainspotting, Goło i wesoło i 28 tygodni później, a teraz przejmuje postać najbardziej ikonicznego detektywa – Sherlocka Holmesa. Kiedy najlepszy przyjaciel Watsona i jego były partner powraca w szokujących okolicznościach, Watson musi zmierzyć się z ich wspólną przeszłością – zapowiada showrunner Craig Sweeny.

Do tej pory Sherlocka Holmesa grali między innymi: Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes), Benedict Cumberbatch (Sherlock), Henry Cavill (Enola Holmes), Will Ferrell (Holmes & Watson), Jonny Lee Miller (Elementary), David Thewlis (Sherlock and Daughter), Ian McKellen (Mr. Holmes), Michael Caine (Without a Clue), Peter O’Toole (animowane filmy z serii Sherlock Holmes), Charlton Heston (The Crucifer of Blood) oraz Basil Rathbone (seria filmów Sherlock Holmes).

Data premiery 2. sezonu nie została ujawniona. Serial nie doczekał się jeszcze polskiej premiery.