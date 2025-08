Będzie film o Janie Borysewiczu z Lady Pank. Zobacz pierwsze zdjęcia aktora w charakteryzacji!

fot. Katarzyna Jendrysik

Reklama

Netflix ogłosił jeszcze niezatytułowany film o Janie Borysewiczu, liderze zespołu Lady Pank – postaci od dekad znanej i niezwykle ważnej dla polskiej kultury. W główną rolę wciela się debiutujący Mikołaj Bukrewicz. W pozostałych członków zespołu wcielą się: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. Całą piątkę widzimy na oficjalnych zdjęciach!

Jan Borysewicz – film o liderze Lady Pank

Zobaczcie fotki z filmu:

Jan Borysewicz/Lady Pank - film Netflixa Zobacz więcej Reklama

Jan Borysewicz – opis fabuły filmu

Polska, rok 1983. Lider zespołu Lady Pank, Jan Borysewicz, wchodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, która próbuje ocenzurować jego utwór. Koncert zostaje przerwany, a muzycy aresztowani. Akcja cofa się w czasie, by pokazać, jak to wszystko się zaczęło – przed widzami rozgrywa się historia charyzmatycznego, ale złożonego artysty.

Filmowi towarzyszy komentarz Łukasza Kłuskiewicza, dyrektora programowego Netflix w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Jan Borysewicz to postać niezwykle ważna dla polskiej kultury - ikona rocka, którego twórczość i charyzma ukształtowały muzyczną świadomość wielu pokoleń. Ten film będzie pełną pasji opowieścią, skierowaną prosto do fanów, ale też niezwykle atrakcyjnym zekranizowaniem niesamowitej historii wyjątkowych ludzi. W projekt zaangażowani są zarówno uznani twórcy, z którymi mieliśmy już okazję współpracować, jak i utalentowani debiutanci - i jestem przekonany, że to pozwoli stworzyć świeżą, wciągającą filmową opowieść.

Tak komentuje film sam Jan Borysewicz:

- Bardzo cieszę się, że historia Lady Pank i moja droga pojawią się na ekranie. Mam nadzieję, że ten film pokaże, że w tamtych czasach muzyka to było coś więcej niż tylko granie — była formą naszej wolności.

Na razie data premiery nie jest znana.