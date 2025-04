M3GAN 2.0 nadchodzi. Mamy wszystko: horror, komedię, sci-fi, akcyjniaka i „wojowniczą księżniczkę”

Fot. Blumhouse

Co może być lepsze od jednego niebezpiecznego robota? Blumhouse uważa, że dwa. Właśnie opublikowano zwiastun do M3GAN 2.0 i wygląda na to, że Wasza ulubiona mordercza lalka (nie licząc Chucky'ego) będzie musiała stawić czoło innemu groźnemu androidowi, by uratować Cady (Gemmę niekoniecznie).

Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej:

O czym opowiada fabuła M3GAN 2.0?

Ze zwiastuna wynika, że dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części, ktoś stworzył robota o nazwie Amelia na podobieństwo M3GAN. Jest śmiertelnie niebezpieczny i zaczął buntować się przeciwko swoim twórcom. W związku z tym pada decyzja, by Gemma wraz ze swoją ekipą odbudowała i ulepszyła M3GAN, by pokonała zagrożenie (co może pójść nie tak?).

Na pewno zwiastun zapowiada trochę inny klimat niż w przypadku pierwszej części. M3GAN 2.0 wydaje się bardziej nastawiona na akcję, a mniej na horror. Wygląda również na to, że sequel będzie jeszcze bardziej absurdalny – na końcu zwiastuna mamy sekwencję rodem z niskobudżetowego sci-fi w rytmie piosenki Britney Spears, a jedna z postaci stwierdza: „Nie obchodzi mnie, czy zabiła czwórkę ludzi. Jest gorącą wojowniczą księżniczką!”.

M3GAN 2.0 wyreżyseruje Gerard Johnstone. W rolach pierwszoplanowych powrócą Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald i Jenna Davis. Amelię zagra Ivanna Sakhno. Premiera filmu jest zaplanowana na 27 czerwca.