Czy to najlepsza reklama firmy ubezpieczeniowej w historii? Batman kontra... Bateman

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Hollywood słynie nie tylko z produkowania filmów i seriali, ale też reklam, które czasami potrafią zaangażować swoim seansem bardziej od niektórych produkcji przeznaczonych na wielki ekran. Tradycja tworzenia kreatywnych reklam z wielkimi nazwiskami jest szczególnie obecna w trakcie SuperBowl, ale tym razem najlepsza reklama nadeszła odrobinę później.

Jon Hamm wraca do telewizji

Firma ubezpieczeniowa State Farm zaprezentowała reklamę, w której główne skrzypce gra Jason Bateman. Wciela się on w superbohatera o nazwie... Bateman, którego każdy myli z ikonicznym Batmanem. On, a także cała masa znanych postaci z komiksów o Mrocznym Rycerzu, jak Kobieta Kot, Dwie Twarze czy nawet Joker, również pojawiają się w tej reklamie. Poza Jasonem Batemanem wystąpiła w niej też piosenkarka SZA, która niedawno miała swój debiut aktorski, a także popularny streamer Kai Cenat i Jordan Howlett. Wizualnie Gotham zdaje się nawiązywać bardziej do wizji Matta Reevesa, natomiast sam kostium Batmana przypomina raczej to, co nosił Ben Affleck w filmach ze swoim udziałem.

