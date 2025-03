Po 7 latach odchodzi z Amazon MGM Studios. Chodzi o konflikt z producentami Jamesa Bonda?

fot. materiały promocyjne

Jennifer Salke zrezygnowała ze stanowiska szefowej Amazon MGM Studios po siedmiu latach. Przechodzi na umowę „first-look” na produkcję filmową i telewizyjną ze studiem. Nie zostanie zastąpiona. Jej poprzednie stanowisko zostanie całkowicie wyeliminowane w ramach restrukturyzacji. Z czasem ma pojawić się więcej informacji na temat nowej organizacji studia.

Pod nadzorem Salke powstało wiele hitów Amazona, takich jak The Boys i Fallout, nagrodzone Emmy seriale The Marvelous Mrs. Maisel i Fleabag, a także kontrowersyjne Pierścienie władzy. Z filmów warto wymienić The Idea of You, Mr. & Mrs. Smith, Saltburn, Road House czy Red One.

Jennifer Salke kontra producenci Jamesa Bonda

Publicznie odejście Salke było dobrowolne i szef Amazon MGM Studios Mike Hopkins wypowiadał się na temat jej pracy bardzo pochlebnie. Są jednak przesłanki, by myśleć, że było inaczej.

Informacja o jej odejściu pojawiła się zaraz po tym, jak Amy Pascal i David Heyman podpisali kontrakt na produkcję kolejnego filmu o Jamesie Bondzie. Wcześniej Amazon zapłacił około 1 miliarda dolarów za wykupienie kontroli kreatywnej od Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona. Ponoć warunkiem podpisania umowy przez Pascal i Heyman było to, by podlegali producentce Courtenay Valenti, a nie Salke. Co więcej, źródła Deadline twierdzą, że Broccoli również nie dogadywała się z Salke.

Nie da się ukryć, że choć Salke miała duże doświadczenie w telewizji, to nie można było tego samego powiedzieć o produkcji filmowej. Możliwe więc, że właśnie na tym polu poległa, czego dowodem miałyby być problemy z wskrzeszeniem franczyzy Jamesa Bonda.