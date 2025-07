Ten powrót po 22 latach nie miał prawa się udać, ale pierwsze opinie zapowiadają świetną zabawę

Fot. Materiały prasowe

W sieci pojawiło się kilka pierwszych opinii o filmie Jeszcze bardziej zakręcony piątek, czyli kontynuacji Zakręconego piątku po latach, w której powróciła Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. Czy to udane odświeżenie klasyka po latach?

Zakręcony piątek 2 - pierwsze opinie

To bardzo udana kontynuacja klasyka po 22 latach. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis są świetne w swoich rolach i nie straciły iskry i ekranowej chemii pomimo upływu lat. Zakręcony piątek 2 to produkcja przeznaczona dla całych rodzin, która potrafi rozbawić do łez, ale i poruszyć serce w najbardziej emocjonalny sposób.

Jeff Conway:

Zakręcony piątek 2 jest dwukrotnie śmieszniejszy i uroczy od oryginału. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis nie odczuły w ogóle tych 22 lat przerwy. Ich ekranowa chemia jest czymś wyjątkowym. Prawdziwa radość dla całej rodziny.

Jazz Tangcay:

Zakręcony piątek 2 to absolutna rewelacja! Śmiałam się i płakałam. To świetny film na poprawę humoru. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis dostarczają emocji i śmiechu w tym fantastycznym sequelu. Nie sądziłam, że będę potrzebowała tego filmu! Manny Jacinto? Kocham go.

Brandon Davis:

Świetnie się ogląda Jamie Lee Curtis, która bawi się najlepiej w swojej karierze. Jest śmiesznie, choć da się pogubić czasami. Jest nawet poruszająco! To jeden z filmów w tym roku, przy którym bawiłem się najlepiej.

Zakręcony piątek 2 - fabuła, obsada, premiera

Fabuła osadzona jest wiele lat po wydarzeniach z oryginału. Anna (Lohan) ma już własną córkę i wkrótce po ślubie zyskuje również pasierbicę. Razem z Tess (Curtis) muszą zmierzyć się z wyzwaniem połączenia dwóch rodzin, a wkrótce przekonują się, że pewne zwariowane sytuacje naprawdę mogą się powtórzyć.

Film reżyseruje Nisha Ganatra, a w sequelu powracają dobrze znane twarze: Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, a także Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky oraz Rosalind Chao. Dołączyli do nich nowi członkowie obsady: Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan i Jordan E. Cooper.

Premiera filmu zaplanowana jest na 8 sierpnia 2025 roku.

