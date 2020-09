Jessica Jones: zobacz plansze z albumu Fioletowa córka

Mucha Comics

Już 22 września Mucha Comics wyda kolejny komiks z przygodami Jessiki Jones. Fioletowa córka opowiada historię, w której bohaterka będzie musiała rozdrapać stare rany i przypomnieć sobie okoliczności wykorzystywania przez Purple Mana oraz związku z Lukiem Cage'em.

W skład albumu wchodzą materiały opublikowane pierwotnie jako Jessica Jones: Purple Daughter #1–3 autorstwa Kelly Thompson i Mattii De Iulis.

Poniżej opis albumu:

Pewnego dnia Danielle, córka Jessiki Jones, wraca do domu z fioletowym odcieniem skóry. To skłania Jessicę do zakwestionowania wspomnień z okresu, gdy była pod wpływem Purple Mana, oraz przyczyn, dla których poślubiła Luke’a Cage’a! Czy rozgrzebując tę mroczną tajemnicę, kładącą się cieniem na jej życiu, Jessica odnajdzie ulgę... czy kolejny koszmar? Przygotujcie się na ekscytującą i mrożącą krew w żyłach opowieść, podważającą wszystko, co myśleliście, że wiecie o najlepszej detektyw Marvela!

Poniżej okładka i przykładowe plansze z Fioletowej córki: