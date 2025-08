Czy Zakręcony Piątek 2 się udał? Oto oceny recenzentów

Walt Disney Studios

Minęło ponad dwadzieścia lat od premiery Zakręconego Piątku z 2003 roku, ale oczekiwanie wreszcie dobiegło końca! W Zakręconym Piątku 2 Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan powracają w swoich kultowych rolach matki i córki. Sequel rozgrywa się lata po oryginalnej zamianie tożsamości Tess i Anny – teraz Anna sama jest mamą. Tym razem to nowe pokolenie zostaje wciągnięte w zamianę ciał.

Do obsady dołączają Manny Jacinto, Maitreyi Ramakrishnan, Julia Butters i Sophia Hammons, a wraz z nimi powracają ulubieńcy fanów: Chad Michael Murray i Mark Harmon.

Na moment pisania tego tekstu na portalu Rotten Tomatoes pojawiło się 48 recenzji, z których 13 wydało nieprzychylny werdykt o filmie. Według Tomato Meter 79% krytyków wydało pozytywny werdykt na temat sequela. Jest to zdecydowanie udana kontynuacja.

Poniżej można przeczytać kilka wybranych opinii:

Jeszcze bardziej zakręcony piątek - opinie recenzentów

Podwójna zamiana ciał nadaje filmowi klimat żonglowania kilkoma piłkami naraz, co sprawia przyjemne wrażenie. Fabuła komplikuje się w ciekawy sposób, a film zachowuje na tyle spójną logikę, by stworzyć przyjazny disneyowski świat.

— Owen Gleiberman, Variety

Trzeba im oddać, że Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis bez wysiłku wracają do swoich ról, a nawet są przekonujące jako postacie po zamianie ciał – Harper i Lily. Widać, że dobrze się ze sobą czują i świetnie radzą sobie z komedią.

— Tyler Taing, DiscussingFilm

To Curtis ucieleśnia szalony duch tej opowieści.

— Peter Bradshaw, The Guardian

Jacinto wnosi do swojej roli ciepło i odrobinę wzruszenia jako idealny narzeczony.

— David Rooney, The Hollywood Reporter

Butters i Hammons są urocze i przekonujące jako starsze kobiety uwięzione w młodych ciałach. Mają sporo zabawnych kwestii o starości kości i scenę, w której objadają się śmieciowym jedzeniem, które ich prawdziwe ciała już by nie zniosły. Ale najważniejsze jest ponowne spotkanie Lohan i Curtis – i są razem nawet lepsze niż wcześniej.

— Maureen Lee Lanker, Entertainment Weekly

Słowa uznania dla Butters za świetne odwzorowanie tonu i manier Lindsay Lohan.

— Clarisse Loughery, The Independent

Więcej zawiłości fabularnych, więcej wątków pobocznych, więcej postaci drugoplanowych, więcej gagów, więcej slapsticku, więcej muzycznych przerywników i jeszcze bardziej wzruszające zakończenie.

— Kevin Maher, The Times

Jeśli podobała ci się pierwsza część, odnajdziesz w sequelu ogromną radość w jego niemal obsesyjnym dążeniu do dostarczenia więcej tego samego.

— Francesca Steele, The Paper

Zostaw to Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, żeby rozszyfrować, co sprawia, że sequel oparty na nostalgii działa – i zrobiły to znakomicie w długo wyczekiwanym Zakręconym piątku 2. Sekret? Jak na ironię, to właśnie ta sama energia, radość i poziom aktorstwa, jaki wniosły do filmu z 2003 roku.

— Kate Erbland, IndieWire

Brawa dla Chada Michaela Murraya, który powraca jako Jake, szkolna miłość Anny; jego zaskakująco urocza wersja postaci ma świetne zakończenie. Ale jeszcze ważniejsza jest chemia między Murrayem a roztrzęsioną Curtis – jest tak gorąca, że nie miałabym nic przeciwko, gdyby powstała komedia romantyczna o starszej kobiecie i młodszym mężczyźnie z nimi w rolach głównych.

— Kristy Puchko, Mashable

Jeszcze bardziej zakręcony piątek to najlepszy rodzaj kontynuacji. Nawiązuje do tego, co zadziałało w oryginale, nie powielając wszystkiego dosłownie. Zespala starą obsadę z nową i daje każdemu swoje pięć minut. Pełen jest smaczków dla fanów, ale nie polega tylko na nostalgii i działa nawet, jeśli nie widziało się wersji z 2003 roku.

— William Bibbiani, The Wrap

Zakręcony piątek 2 to jeden z tych rzadkich sequeli opartych na nostalgii, które – jednym słowem – są musujące. Uroczy i słodki, sequel Freaky Friday inteligentnie wykorzystuje nostalgię jako punkt wyjścia do stworzenia filmu, który błyszczy sam w sobie.

— Rotem Rusak, Nerdist

Ten film to jak wyczyszczony rysunek na tabliczce Etch-a-Sketch; nieszkodliwa zabawa, choć trochę nijaka.

— Tim Robey, The Telegraph

Nie jest to dzieło przełomowe, ale Zakręcony piątek 2 ma swój urok, dobre tempo i scenariusz, który naprawdę potrafi rozbawić.

— James Mottram, South China Morning Post

Zakręcony piątek 2 swoją premierę będzie miał 8 sierpnia 2025 roku.