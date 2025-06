2 dzień 44. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Drugi dzień 44. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Jednym z ciekawszych punktów w repertuarze imprezy dzisiejszego dnia jest, naszym zdaniem, pokaz filmu Wróbel w reżyserii Tomasza Gąssowskiego z Jackiem Borusińskim w roli głównej. Do tego polecamy również wybranie się do kina Kryterium na organizowany przez dystrybutora SO Films pokaz krótkometrażowych filmów fabularnych nominowanych do Oscara. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na wtorek. Zobaczcie co będzie się dziś działo na festiwalu:

KINO KRYTERIUM

9:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK IV:

Tama, reż. Giovanni Pierangeli

Lucciola, reż. Aleksandra Neyman

Nagrywam!, reż. Ina Knap

Pierwsza wichura wiosny ( 春一番 ), reż. Jun Akagawa

Puste przestrzenie, reż. Marta Koch

13:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Drugi człowiek, reż. Krzysztof Kudelski

15:15 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VI:

Hajfongpol, reż. Leon Korzyński

Dzisiaj wszyscy się ukryjemy, reż. Iwo Kondefer

Szalona miłość, reż. Martyna Peszko

Słońce jest tak nisko, reż. Marta Ojrzyńska

I nie mów o mnie wariat, reż. Dorota Skupniewicz

17:15 PIERWSZY RAZ ZA GRANICĄ – DEBIUT MIĘDZYNARODOWY:

Sen Sultany, reż. Isabel Herguera

20:15 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Przedświt, reż. Magdalena Ewa Pięta

SALA KINOWA KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PLAC POLONII 1)



13:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK V:

Szmonces o dybuku, reż. Maciej Tyburski

Gwiazda, reż. Mieszko Chomka

Nas nie lubią, reż. Paula Gidaszewska

Szklanka do połowy pusta, reż. Natalia Sara Skorupa

Wywiad, reż. Miłosz Nawrotek

15:30 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

My Sunnyside, reż. Matylda Kawka

18:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Wróbel, Tomasz Gąssowski