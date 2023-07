John Wick 4 - nie uwierzycie, co było CGI, a co było prawdziwe. To wideo zdumiewa

fot. 87Eleven // Entertainment Lionsgate

John Wick 4 miał największy budżet (100 mln) ze wszystkich części franczyzy. Dzięki temu twórcy mogli przeznaczyć więcej pieniędzy na efekty specjalne i wizualne, aby wszystkie popisy kaskaderskie, walki i sceny akcji wyglądały, jak najbardziej realistycznie.

W czwartej części za CGI odpowiadało studio Rodeo FX. W rozmowie z Before and Afters Javier Roca, który pracował nad efektami wizualnymi w scenie pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu zdradził, że renderowanie było bardzo złożonym procesem, bo składało się aż ze 113 ujęć. Pracę nad tym porównał do tworzenia krótkometrażowego filmu animowanego o rozdzielczości 4K, które posiada wiele różnych elementów. Największe wyzwanie stanowiło nałożenie światła odbijającego się w karoseriach aut stworzonych komputerowo i na tych, które wpadały na kaskaderów. Ponadto pracowali też nad nałożeniem oświetlenia w scenach w Berlinie, które znacznie różniły się od tych paryskich.

Twórca przyznał, że polegało to na tym, że wszystko musiało funkcjonować w tych samych warunkach oświetleniowych. Przednie światła, a zwłaszcza światła tylne i hamowania, stanowią dużą część w projektowaniu samochodu, co wiązało się z tym, że musieli powielić lub stworzyć światła od podstaw. Musieli też wziąć pod uwagę nowoczesny rodzaj oświetlenia (LED i halogeny), temperaturę tych świateł w zależności czy było to nowe czy stare auto, a do tego potrzebna była odpowiednia ekspozycja, która pozwalała na elastyczność przy tworzeniu efektów komputerowych.

W sieci pojawiło się wideo, w którym możemy zobaczyć, które sceny były stworzone w CGI, a w których Keanu Reeves wykonuje swoje sceny kaskaderskie w studiu nagraniowym wypełnionym różnymi elementami poruszającej się scenografii. Na koniec widzimy też, jak kręcono scenę z pieskiem skaczącym po dachach samochodów. Zobaczcie poniżej to efektowne wideo.

John Wick 4 - efekty wizualne

John Wick 4 - zdjęcia i plakaty

John Wick 4