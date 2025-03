Until Dawn mogło wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczcie gameplay z prototypu na PS3

fot. SIE

Reklama

Until Dawn to horror, który zadebiutował na PlayStation 4 w 2015 roku, a z czasem doczekał się również remake'u stworzonego z myślą o PC i PS5. Okazuje się jednak, że początkowo plany były inne i gra miała pojawić się jeszcze na PS3 i prezentować rozgrywkę z widoku pierwszoosobowego. Teraz możemy przekonać się, jak mogłoby to wyglądać.

Na kanale Digital Preservation w serwisie YouTube opublikowano trwające cztery godziny wideo, które pokazuje gameplay z prototypu Until Dawn pochodzącego ze stycznia 2013 roku. Inna kamera to nie jedyna różnica. Początkowo zakładano, że do kontrolowania bohaterów wykorzystywany będzie PlayStation Move. Dopiero przy przejściu na PS4 podjęto decyzję o widoku trzecioosobowym oraz przejściu na klasyczny kontroler DualShock.

Warto również przypomnieć, że w kwietniu tego roku do kin trafi filmowa adaptacja Until Dawn. W obsadzie są m.in. Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A'zion i Peter Stormare.