Warner Bros./Empire

Reklama

Kampania promocyjna filmu Joker 2 przybrała na sile. Po zaprezentowaniu w tym tygodniu nowego zwiastuna produkcji obszerny raport na jej temat opublikował teraz serwis Empire. Możemy w nim przeczytać krótkie wywiady z Joaquinem Phoenixem, reżyserem Toddem Phillipsem i Lady Gagą. Choć ta ostatnia wcieli się na ekranie w Harley Quinn, wiemy już, że jej postać będzie korzystać w opowieści z zupełnie innego imienia - Lee.

Słynna piosenkarka przyznaje, że stworzone na potrzeby filmu partie wokalne "nie przypominają niczego, co robiła na scenie wcześniej":

Ludzie znają mnie pod pseudonimem artystycznym Lady Gaga. To ja jako artystka. Ale przecież w tej produkcji nie o to chodzi, wcielam się w konkretną postać. Naprawdę mocno pracowałam, aby ekranowy śpiew pochodził od Lee, a nie ode mnie jako artystki. Jak można wykorzystać muzykę w taki sposób, aby stała się przedłużeniem dialogów, zamiast przeobrażać się w piosenkę bez wyraźnego powodu? To nie przypominało niczego, co robiłam wcześniej na scenie.

Lady Gaga dodaje, że ekranowa Lee będzie jej własną interpretacją postaci Harley Quinn. Znajdzie to wyraz m.in. w sposobie śpiewu antybohaterki, która czasem celowo fałszuje. Wokalistka porównała też działania nowego obiektu westchnień Arthura Flecka do młodych kobiet zafascynowanych w przeszłości Charlesem Mansonem, jednym z najsłynniejszych morderców XX wieku.

Dlaczego Joaquin Phoenix zgodził się zagrać w Jokerze 2?

Joaquin Phoenix wyjaśnił natomiast, dlaczego w ogóle zdecydował się wystąpić w kontynuacji Jokera z 2019 roku:

Chodzi tu o rzecz, którą kieruję się zawsze przy doborze ról. Jeśli nie masz poczucia, że to jest niebezpieczne, jeśli szanse na spektakularną porażkę są minimalne... To jaki jest w ogóle sens przyjmować rolę?

Jego wypowiedź uzupełnił Phillips:

Jedynym powodem, dla którego Joaquin się na to zdecydował, jest przerażający wydźwięk drugiego filmu. Już przy powstawaniu pierwszej części fascynował go wpisany w tę historię strach, który prowadził do pytania: "Co my tu, kur..., robimy?". On chciał, by nowa opowieść przestraszyła go równie mocno.

Folie À Deux nie jest tradycyjnym sequelem

Reżyser dodał też, że nie postrzega Jokera 2 jako "tradycyjnego sequela":

Nie myślę o tym filmie jako o sequelu. Kac Vegas 2 był sequelem. To kojarzy się z produkcją, która dostarcza więcej tego samego co wcześniej. Oczywiście, z technicznego punktu widzenia Joker: Folie À Deux jest sequelem, ale wydawało nam się, że tworzymy coś zupełnie innego. Odmiennego jeśli chodzi o tonację i naturę wydarzeń.

Phillips konkluduje:

Zawsze mówiłem, że ten film powinien sprawiać wrażenie, jakby nakręcili go szaleńcy. Jakby to więźniowie rządzili w Arkham.

Zobaczcie również nowe materiały promocyjne:

Joker 2 - zdjęcie

Najlepsze występy aktorskie w filmach komiksowych

50. Paul Rudd - "Ant-Man" (2015)

Zobacz także:

Joker: Folie a deux zadebiutuje w polskich kinach 4 października.