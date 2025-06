W serialu Ironheart pojawiła się ważna postać z MCU. Robert Downey Jr. głosował za

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W trzecim odcinku Ironheart została ujawniona prawdziwa tożsamość jednej z postaci. Okazuje się, że Joe McGillicuddy to tak naprawdę Ezekiel Stane, czyli syn Obadiaha Stane'a. To łączy serial z filmem Iron Man z 2008 roku. Zagrał go Alden Ehrenreich. Teraz aktor zdradził, że do przyjęcia roli namawiał go sam Robert Downey Jr.

Ezekiel Stane w Ironheart. Jest komentarz aktora

Ash Crossan z portalu ScreenRant przeprowadził wywiad z Aldenem Ehrenreichem, który wciela się w Ezekiela Stane'a. Aktor w rozmowie przyznał, że scena z kwiatem w ustach była jedną z jego ulubionych i podobał mu się cały ten wątek. Jeśli chodzi o prawdziwą tożsamość bohatera, czuje dumę, że gra kogoś, kto jest tak powiązany z dziedzictwem MCU:

Cóż, miło jest być częścią czegoś, co nawiązuje do dziedzictwa tej historii. Szczególnie, że ta postać była w pierwszym prawdziwym filmie Marvela, od którego wszystko się zaczęło. Akurat pracowałem z Robertem Downeyem Jr., gdy dostałem tę rolę. Mogłem z nim przedyskutować tę propozycję.

Aktor zdradził, że Robert Downey Jr. kazał mu przyjąć rolę Ezekiela Stane'a.

Rozmawiałem z nim wtedy przez FaceTime i spytałem, co o tym myśli. Powiedział, że mam to zrobić.

Alden Ehrenreich dodał, że na tym etapie nie postanowiono jeszcze, że Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma w MCU. Casting i zdjęcia do Ironheart odbywały się wcześniej. Możliwe więc, że aktorzy ponownie spotkają na planie, tym razem filmu bądź serialu Marvela. Dajcie znać, czy chcielibyście to zobaczyć.

