Aktorski zwiastun nowego tomu mangi Jujutsu Kaisen. Fumihiko Takaba kontra Suguru Geto!

Jujutsu Kaisen to jeden z najpopularniejszych anime ostatnich lat. Można wręcz mówić o fenomenie tego tytuły, który powstaje na podstawie mangi autorstwa Gege Akutami.

Historia w japońskim komiksie jest na finałowym etapie. Aby zachęcić fanów do kupowania nowego tomu, powstał humorystyczny aktorski zwiastun. Pojawia się w nim Fumihiko Takaba - prawdopodobnie postać zadebiutuje w 3. sezonie anime, nad którym trwają obecnie prace. To były komik, który stał się czarownikiem i został wskrzeszony przez Kenjaku podczas gry Culling Game. W zwiastunie pojawia się również Suguru Geto. 27. tom trafił do sprzedaży w Japonii 4 lipca. Zobaczcie poniżej zwiastun.

Jujutsu Kaisen - zwiastun 27. tomu mangi

Na razie nie ma w planach żadnego aktorskiego filmu na podstawie mangi Jujutsu Kaisen. Natomiast rozpoczęły się zdjęcia do 2. sezonu One Piece, a Lionsgate pracuje nad aktorską adaptacją Naruto.

Jujutsu Kaisen - fabuła

Nastolatek połyka przeklęty talizman - palec demona - i sam zostaje przeklęty. Wstępuje do szkoły szamana, aby móc zlokalizować inne części ciała demona i w ten sposób egzorcyzmować samego siebie.