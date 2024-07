Deadpool & Wolverine z nowymi prognozami box office. Padną rekordy

fot. Marvel Studios

Studio mocno wierzy, że Deadpool & Wolverine przełamie niekorzystny trend odwracania się widzów od superbohaterskich produkcji i film zachęci wiele osób do wybrania się do kina. Premiera odbędzie się już pod koniec bieżącego miesiąca, a teraz pojawiły się nowe prognozy finansowe, które nie są co prawda tak optymistyczne, jak jeszcze w połowie czerwca, ale wciąż zapowiadają największy tegoroczny hit. Według najnowszych szacunków trzecia część Deadpoola ma szansę zgarnąć 160-165 mln dolarów w weekend otwarcia w Ameryce.

Deadpool & Wolverine - nowe prognozy finansowe

Jeżeli te prognozy się sprawdzą, będzie to największe otwarcie tego roku w amerykańskich kinach, przebijając W głowie się nie mieści 2 z 154,2 mln dolarów. Byłby to również absolutny rekord dla wszystkich filmów z kategorią wiekową R. Poprzednim rekordzistą filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych widzów wciąż jest pierwszy Deadpool z 2016 roku, który w weekend otwarcia zarobił 132,4 mln dolarów.

Deadpool & Wolverine zaliczyliby 11. najwyższe otwarcie w historii MCU. W ostatnich latach lepiej poradziły sobie tylko Spider-Man: Bez drogi do domu (260,1 mln dolarów), Doktor Strange w multiwersum obłędu (187,4 mln dolarów) oraz Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (181,3 mln dolarów). Żaden inny film z 4. i 5. fazy uniwersum Marvela nie osiągnął lepszych wyników, włącznie z chwalonymi Strażnikami Galaktyki 3, którzy na otwarcie zarobili 118,4 mln dolarów.

Serwis Deadline podaje, że poprzednie prognozy, które informowały nawet o ponad 200 mln dolarów otwarcia dla Deadpool & Wolverine wciąż są realne. Problemem mają być dane dotyczące latynoskich i hiszpańskojęzycznych widzów w wielu usługach specjalizujących się w prognozach finansowych. Możliwe, że właśnie ta grupa widzów została niedoszacowana i zadecyduje, że nowy film Marvela zarobi jeszcze więcej w weekend otwarcia.

Deadpool & Wolverine - fabuła, obsada, data premiery

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Za scenariusz odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, czyli osoby odpowiedzialne za pierwsze dwie części, a wspierają ich Zeb Wells, Ryan Reynolds (jak przy każdej części) i reżyser widowiska, Shawn Levy. W obsadzie poza Reynoldsem i Hugh Jackmanem są Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Jennifer Garner (Elektra), Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapicić, Shioli Kutsuma, Rob Delaney, Emma Corrin oraz Matthew Macfadyen.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca 2024 roku.

