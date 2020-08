Jurassic World: Dominion - Laura Dern opublikowała zdjęcie zza kulis. Fotele starej gwardii

Źródło: Universal Pictures

Ledwie Sam Neill podzielił się zdjęciem "starego przyjaciela" (kapelusza) z planu Jurassic World: Dominion, a już Laura Dern (wcielająca się w Ellie Sattler) dorzuciła coś od siebie. Sam Neil ujawnił, że przygotowuje się do kręcenia swoich scen jako dr Alan Grant; dziś możemy zobaczyć, że Laura Dern również jest gotowa - opublikowała zdjęcie foteli, na których wraz z przyjacielem z planu odpoczywają między ujęciami. Oczywiście, zdjęcie nie mówi zbyt wiele, daje jednak do zrozumienia, że stara gwardia właśnie wróciła do gry. W nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się zapewne nieco ciekawszych ujęć...

Do swoich ról w produkcji powrócą Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard oraz Omar Sy. W widowisku zobaczymy również aktorów znanych z oryginalnego filmu. Szczegóły fabuły produkcji nie są znane. Reżyser Colin Trevorrow potwierdził w rozmowie z portalem Collider, że Jurassic World: Dominion dostarczy widzom epicką historię na globalną skalę.

Jurassic World: Dominion - premiera filmu w USA 11 czerwca 2021 roku.