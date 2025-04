Stracił rolę Supermana z powodu orientacji? Jest odpowiedź aktora

Reklama

Matt Bomer odniósł się do artykułu, według którego jego „coming out” pozbawił go roli Supermana.

Ta rozmowa nie miała nic wspólnego z Supermanem, więc proszę, przestańcie robić ze mnie ofiarę, by mieć swój clickbait – napisał w usuniętym już poście na X. – Kocham moją karierę i nic bym w niej nie zmienił. Rozmowa, którą odbyliśmy, dotyczyła braku rzetelności dziennikarskiej, a teraz zrobiłeś to samo. Proszę, postaraj się bardziej. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze, Matt.

Matt Bomer mógł zagrać Supermana?

Aktor zrobił „coming out” w 2012 roku. Wcześniej opowiadał o castingu do anulowanego filmu Superman: Flyby. Twierdził, że w pewnym momencie podpisał nawet kontrakt na trzy części ze studiem.

„Poszedłem na przesłuchanie do Supermana, które przerodziło się w miesięczny casting, na którym sprawdzano mnie znów, znów i jeszcze raz. Wyglądało to tak, jakby reżyser wybrał mnie do tej roli” wspominał Bomer w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter z 2024 roku. Na pytanie, czy jego orientacja seksualna była czynnikiem, który mógł wpłynąć na decyzję studia, by go nie zatrudnić, odpowiedział:

Tak, tak to rozumiem. To był czas w branży, gdy coś takiego mogło zostać użyte przeciwko tobie. Jak, dlaczego i kto, tego nie wiem, ale tak, tak to rozumiem.