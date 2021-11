Jurassic World: Dominion - plakat, zdjęcie i świetny prolog. T-Rex je ludzi w kinie!

fot. materiały prasowe

Jurassic World: Dominion to nowy świat i kompletnie inny kierunek dla serii, bo nie przenosimy się na tajemniczą wyspę z dinozaurami. Tym razem dinozaury są wszędzie. Jak widzimy na pierwszym zdjęciu, plakat oraz w pięciominutowy prolog, który jest otwarciem filmu, T-Rex wpada do kina samochodowego, w którym sieje zniszczenie i grozę. Jest to oczywiście ten sam kultowy dinozaur z filmu Park Jurajski.

Pierwsza publikacja materiałów promocyjnych widowiska może oznaczać, że bardzo szybko pojawi się również pierwszy zwiastun. Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 roku prolog był wyświetlany w amerykańskich kinach IMAX.

Jurassic World: Dominion - prolog

Jurassic World: Dominion - galeria

Jurassic World: Dominion

W obsadzie są Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, którzy powracają z poprzednich dwóch części. Duże i główne rolę mają też aktorzy z pierwszego Parku Jurajskiego: Sam Neill, Jeff Goldblum oraz Laura Dern. Za kamerą ponownie stoi Colin Trevorrow, reżyser Jurassic World z 2015 roku.

Jurassic World: Dominion - premiera 10 czerwca 2022 roku tylko w kinach.