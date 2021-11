Spider-Man: Bez drogi do domu - sprzeczność w słowach o śmierci złoczyńców? Jest odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W zwiastunie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu Doktor Strange tłumaczy, że wszyscy złoczyńcy przybywający do MCU z alternatywnych, równoległych światów zginęli w wyniku walki ze Spider-Manem. Fani Pajączka szybko wyłapali, że to nie jest prawda, bo przecież Sandman został puszczony wolno w Spider-Manie 3, a Lizard trafił do więzienia na końcu Niesamowitego Spider-Mana Pozostali w istocie zginęli.

Jak donosi Cosmic Circus, którzy z reguły są dobrze poinformowani dzięki dobrym źródłom, film ma wyjaśnić, co się stało z obydwoma antagonistami po wydarzeniach z ich filmów. Dowiemy się, że lata później Sandman zginął, a Lizard umarł w więzieniu i najpewniej jaki to ma związek z superbohaterami. Do tego historia ma pokazać, jaki wpływ bycie Spider-Manem miało na postacie Maguire'a i Garfielda. Najwyraźniej zobaczymy ich lata później, więc dowiemy się, jak to dokładnie ich zmieniło.

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Spider-Man: Bez drogi do domu - figurka Hot Toys

Według dziennikarzy Marvel Studios chciało zadbać o to, by dalsze losy obu alternatywnych Pajączków było zgodne i godne oryginałów. Dlatego też reżyserzy obu filmów, czyli Sam Raimi (trylogia Spider-Man) i Marc Webb (dylogia Niesamowity Spider-Man) pracowali jako konsultanci przy historii, dając odpowiedni wkład w rozwój swoich postaci zgodny z ich wizją.

Tradycyjnie plotki nie nie potwierdza, ani jej nie dementuje. Premiera tylko w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.