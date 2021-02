Justice Society: World War II - zwiastun animacji DC. Bohaterowie kontra naziści

Warner Bros/DC

Justice Society: World War II to nowa animacja Warner Bros i DC, której bohaterem jest Barry Allen/Flash. Heros z pomocą Speed Force przenosi się w czasie do czasów II Wojny Światowej. Tam spotyka bohaterów, którzy tworzą pierwszą wersję Justice Society of America i walczą z nazistami. W skład grupy kierowanej przez Wonder Woman wchodzą Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor i Flash, Jay Garrick. Barry szybko zgłasza się na ochotnika do pomocy, a zespół próbuje znaleźć sposób jak wysłać go do domu w przyszłości. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie dubbingu znaleźli się Stana Katic jako Wonder Woman, Matt Bomer jako Flash, Elysia Rotaru jako Black Canary, Chris Diamantopoulos jako Steve Trevor, Omid Abtahi jako Hawkman, Matthew Mercer jako Hourman i Armen Taylor jako Jay Garrick. Reżyseruje Jeff Wamester na podstawie scenariusza Meghan Fitzmartin i Jeremy'ego Adamsa.