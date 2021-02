Peacemaker - John Cena pojawił się w talk-show w stroju bohatera spin-offu Legonu samobójców

Warner Bros.

HBO Max szykuje serial Peacemaker będący spin-offem czekającego na premierę widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. Obecnie trwają zdjęcia do tego projektu w Vancouver w Kanadzie. Jednak gwiazda serialu, John Cena, znalazł chwilę czasu, aby odbyć wirtualne spotkanie w programie Jimmy'ego Fallona. Pojawił się na nim w stroju Peacemakera. Najciekawszą informacją jaką zdradził aktor i wrestler w rozmowie było to, że serial powinien zadebiutował "niedługo" po premierze filmu Legion samobójców: The Suicide Squad, która odbędzie się w sierpniu 2021 roku. Wywiad z Ceną możecie obejrzeć poniżej.

Serial opowiada o tytułowym członku Suicide Squad, który pragnie pokoju na całym świecie. I nieważne, ile osób będzie musiał zabić, aby osiągnąć swój cel. W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianego Ceny również Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji oraz Chris Conrad.