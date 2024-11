Pierwsze 7 minut Uśmiechnij się 2 już dostępne za darmo. Pod warunkiem, że się uśmiechniesz

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, kampania filmu Uśmiechnij się 2 wystartowała w Halloween, kiedy została udostępniona specjalna strona internetowa, na której po weryfikacji wieku i udzieleniu zgody na użycie kamery, widzowie zostają poproszeni o uśmiech. Odpalony zostaje wtedy 7-minutowy fragment filmu, podczas którego musimy cały czas się uśmiechać. Jeśli tylko przestaniemy, to chwilę po tym obraz zmienia się w czarną planszę z napisem „Uśmiechaj się dalej”. Próby oszukania mechanizmu niewiele dadzą, ponieważ technologia wykrywa nawet najmniejsze zmiany na twarzy.

To nie pierwszy raz, gdy twórcy horrorów stawiają na oryginalne i nieco przerażające akcje marketingowe. Podczas promocji pierwszej części filmu, studio Paramount zorganizowało kampanię trwającą podczas meczów MLB, kiedy to aktorzy ubrani w wyróżniające się koszulki z napisem SMILE siedzieli bez ruchu i przerażająco uśmiechali się do kamer. Do podobnej akcji doszło jeszcze nie tak dawno przy okazji premiery najnowszej części Obcego. 20th Century Studios zatrudniło w Nowym Jorku aktorów z „facehuggerami” przyczepionymi na twarze, aby promować nową część serii Obcy: Romulus.

Zobacz także:

O czym jest tak dobrze reklamowane Uśmiechnij się 2?

Produkcja miała swoją premierę w kinach 18 października i już stała się jednym z największych horrorów roku, przekraczając 100 milionów dolarów zysku na światowym rynku. Fabuła skupia się na Skye Riley (w tej roli Naomi Scott), gwiazdce popu z tajemniczą przeszłością, która prześladowana jest przez tajemnicze, nieustannie złowieszczo uśmiechające się postacie.