Justified: City Primeval - wstrzymano produkcję. Powodem strzelanina i wtargnięcie na plan

Fot. Materiały prasowe

Wstrzymano produkcję Justified: City Primeval. Plan zdjęciowy został zamknięty w czwartek po tym, jak dwa samochody, których pasażerowie brali udział w strzelaninie, przebili się przez barykady serialu. Prace prawdopodobnie zostaną wznowione w poniedziałek, a Departament Policji w Chicago wydał oświadczenie w sprawie.

Nikt nie został ranny, jednak znaleziono na planie zdjęciowym łuski. Obsada i ekipa filmowa padli na ziemię, gdy doszło do incydentu.

Pewien informator przekazał portalowi Deadline, że gwiazda serialu, Timothy Olyphant, chronił własnym ciałem asystenta produkcji przed ostrzałem, jednak nie można było tego zweryfikować.

W oświadczeniu Departamentu Policji w Chicago zostało napisane, że służby dokładają wszelkich starań, by ekipa mogła wykonywać swoją pracę bezpiecznie.

Pracujemy w ścisłej współpracy z Chicago Film Office, Department of Cultural Affairs and Special Events i Office of Emergency Management and Communications, by zapewnić ekipom produkcyjnym środki niezbędne do tego, by czuli się bezpiecznie filmując w dzielnicach miasta.