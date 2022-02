Kaczor Howard powróci do MCU? Plotka sugeruje jeden ważny tytuł

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Wygląda na to, że Kaczor Howard może powrócić do MCU - i wcale nie będzie trzeba długo na to czekać. Postać pojawiła się gościnnie w dwóch filmach Strażników Galaktyki i szybkim ujęciu z Avengers: Koniec gry. Nowe doniesienia mówią, że bohater powróci w serialu She-Hulk. Jak zauważył jeden z fanów, francuski magazyn, który jest oficjalnie licencjonowany przez Disneya, zdaje się to insynuować.

Portal The Direct przetłumaczył fragment francuskiego magazynu:

What If... ? Płetwonoga przyszłość? Wygląda na to, że Kaczor Howard może być ponownie częścią planów Marvela: w seriiożenił się z Darcy Lewis... Czy kaczka, która w 2009 została wybrana na jedną z najdziwniejszych postaci Marvela przez magazyn Time, może mieć przed sobą świetlaną przyszłość? W każdym bądź razie, serial She-Hulk, który wyląduje w tym roku na Disney +, może mieć kilka "co do kaczki?" niespodzianek! To powinno ucieszyć miłośników burzliwej kaczki, która robi tylko to, na co ma ochotę.

Howard Duck

W związku z tym jest szansa na to, że zobaczymy bohatera ponownie w MCU dzięki serialowi She-Hulk. Kaczor Howard miał także w pewnym momencie dostać swój własny animowany program na Hulu, którego akcja toczyłaby się w tym samym świecie co M.O.D.O.K. i Hit-Monkey. Marvel zrezygnował jednak z tego projektu.

She-Hulk nie ma jeszcze daty premiery na Disney+.

Chcielibyście znów zobaczyć Kaczora Howarda w MCU?

