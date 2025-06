Dexter Morgan powraca! Zwiastun kontynuacji kultowego serialu już w sieci

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun Dexter: Resurrection pokazuje, że tytułowy bohater zgodnie z zapowiedziami przeżył wydarzenia z Dexter: Nowa krew. Chwilę później, po rozmowie z Angelem Batistą, który zna prawdę o jego działalności seryjnego mordercy, bohater ucieka do Nowego Jorku. Zwiastun pokazuje, z czym musi się zmierzyć i jakim wyzwaniem będzie tajemniczy bogacz grany przez Petera Dinklage'a. Niebezpieczeństwo, które przygotował ten fan seryjnych morderców, jest zaskakujące.

Dexter: Resurrection - Zwiastun

Dexter: Resurrection - Opis fabuły

Kilka tygodni po tym, jak Dexter został postrzelony przez własnego syna, bohater budzi się ze śpiączki, odkrywając, że nie ma śladu po Harrisonie (Jack Alcott). Zdając sobie sprawę, co jego syn musiał przez niego przejść, Dexter wyrusza do Nowego Jorku, aby go odnaleźć i wszystko naprawić. Nie jest to łatwe. Kiedy Angel pojawia się z pytaniem o morderstwa, Dexter zdaje sobie sprawę, że jego przeszłość depcze mu po piętach. Gdy ojciec i syn zmagają się ze swoim mrokiem w mieście, które nigdy nie śpi, odkrywają, że wciąga ich głębiej, niż mogli sobie wyobrazić. Mogą to pokonać tylko razem.

Premiera światowa zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku. Data premiery w Polsce nie została ujawniona.