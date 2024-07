Kameralne Lato 2024: 11 lipca kultowe Chłopaki nie płaczą - bezpłatny pokaz i spotkanie z twórcami

fot. Best Film

Kameralne Lato 2024 to wyjątkowe wydarzenie, którego jesteśmy patronem medialnym. W jego ramach jest cykl Niebo nad Radomiem, czyli bezpłatne pokazy plenerowe w godzinach wieczornych, co przy obecnej pogodzie wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że obok obejrzenia filmu Chłopaki nie płaczą w przyjemnej atmosferze będzie można spotkać się z reżyserem i aktorem, Olafem Lubaszenko oraz aktorką występującą w tym klasyku, Anną Muchą. Seans odbędzię się 11 lipca o godzinie 21:30 na placu przy fontannach na Żeromskiego

Kultowe Chłopaki nie płaczą

Polacy do dziś mówią tekstami Gruchy, Laski, Bolca i Freda. I do dziś, niezależnie od wieku, kochają film Chłopaki nie płaczą! Olaf Lubaszenko nakręcił film, który wpłynął na rozwój komedii sensacyjnej po polsku. To właśnie w tym filmie Maciej Stuhr pierwszy raz pokazał swój komediowy talent,

Chłopaki nie płaczą - opis fabuły

Kuba Brenner (Maciej Stuhr) jest utalentowanym skrzypkiem, synem znanego dyrygenta. Chcąc pomóc koledze w wejściu w 'dorosłe' życie, organizuje spotkanie z dwiema paniami. Okazuje się jednak, że obaj przecenili swoje możliwości finansowe, a 'opiekun' dziewczyn nie żartuje, domagając się zapłaty. Jako zastaw zabiera z domu chłopców afrykańską figurkę. Kiedy Kuba udaje się do agencji, by zapłacić i odzyskać zastaw, trafia w sam środek gangsterskich porachunków. W zamieszaniu gangsterom ginie walizka z pieniędzmi, a Kuba staje się głównym podejrzanym. [Opis dystrybutora]

Poniżej zwiastun kinowy z 2000 roku - tylko dla dorosłych.