Powstanie Sierota 3. Pierwsze informacje

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, za produkcję filmu Sierota 3 odpowiadać będzie studio Dark Castle Entertainment. Scenarzystą będzie David Coggeshall, a reżyserem William Brent Bell, którzy pracowali już nad poprzednim filmem z serii (prequelemSierota. Narodziny zła). Szczegóły fabuły pozostają na razie nieznane.

Seria Sierota na AMF

Dodatkowo, już w tym tygodniu startują największe amerykańskie targi filmowe American Film Market. Studio Lionsgate zapowiedziało, że pojawi się tam wraz z marką Sierota, do której sprzedaje prawa. Będzie to więc bez wątpienia okazja na zdobycie funduszy na realizację filmów lub do znalezienia partnerów dystrybucyjnych.

O czym są filmy z serii Sierota?

Seria filmów Sierota zarobiła na całym świecie łącznie 115 milionów dolarów. Pierwszy film z 2009 roku, wyreżyserowany przez Jaume’a Collet-Serrę i wydany przez Warner Bros opowiadał historię małżeństwa, które adoptuje dziewięcioletnią dziewczynkę o mrocznej przeszłości. Drugi film, prequel z 2022 roku zatytułowany Sierota: Narodziny zła mówi nam o tym, jak bohaterka ucieka z estońskiego zakładu psychiatrycznego i podszywa się pod zaginioną córkę bogatej amerykańskiej rodziny.