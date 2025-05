Koniec wsparcia dla The Texas Chain Saw Massacre. Twórcy mówią, że gra osiągnęła "pełen potencjał"

fot. Gun Interactive

Reklama

The Texas Chain Saw Massacre to asymetryczny survival horror oparty na kultowym filmie z 1974 roku. Produkcja zadebiutowała w sierpniu 2023 roku i spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem ze strony krytyków. Teraz jej twórcy poinformowali o zakończeniu wsparcia, ponieważ – jak sami przyznają – osiągnęli to, co zamierzali. Gra nie otrzyma już żadnej nowej zawartości ani aktualizacji. Serwery pozostaną jednak aktywne, a rozgrywka nadal będzie możliwa.

Jesteśmy dumni z gry, którą stworzyliśmy, i cieszymy się, że doszliśmy do punktu, w którym czujemy, że The Texas Chain Saw Massacre osiągnęło swój pełny potencjał. Od samego początku mieliśmy jasną i konkretną wizję tej gry. Chcieliśmy przesunąć granice asymetrycznego horroru multiplayer, przybliżyć ten kultowy film nowemu pokoleniu oraz przenieść graczy do pięknego, lecz makabrycznego świata hrabstwa Muerto – i czujemy, że nam się to udało - napisano w oświadczeniu.

Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią komunikatu opublikowanego przez twórców The Texas Chain Saw Massacre.