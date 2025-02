fot. Marvel Studios

Reklama

Marvel Studios na przestrzeni ostatnich lat wprowadził do uniwersum postacie z Young Avengers, grupy młodych superbohaterów znanej z komiksów. Do tej pory poznaliśmy już m.in. Kate Bishop (Hailee Steinfeld) z serialu Hawkeye, Americę Chavez (Xochitl Gomez) z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu czy Wiccana (Joe Locke) z To zawsze Agatha. Ponadto w roli Eli'a Bradley'a w Falconie i Zimowym Żołnierzu zobaczyliśmy Elijah Richardsona, czyli komiksowego Patriota. To wnuk Isaiaha Bradleya, superżołnierza-weterana, który walczył z Zimowym Żołnierzem podczas wojny koreańskiej.

Twórca wyjaśnia brak Eli'a Bradley'a w Kapitanie Ameryce 4

Jednak wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat do roli powróci tylko Carl Lumbly jako Isaiah Bradley. W rozmowie z serwisem Screen Rant producent wykonawczy Nate Moore wyjaśnił, dlaczego Elijah Richardson nie pojawi się w najnowszej produkcji.

Istnieją wczesne wersje scenariusza, w których Eli był w filmie, ale zaczęliśmy czuć, że jest zbyt wiele postaci do śledzenia [ich historii]. Chcieliśmy mieć pewność, że jeśli jakaś postać pojawia się w filmie, to będzie mieć coś do zrobienia. Musieliśmy więc podjąć trudną decyzję, aby po prostu eksplorować wątek Isaiaha i zobaczyć, jak wciągnięcie go do świata Sama może na niego wpłynąć.

fot. Marvel Studios // Falcon i Zimowy Żołnierz

Następnie Moore dodał, że chcieli skupić się na Samie i Isaiahu.

Chcieliśmy, aby ich relacja rozwijała się bez komentarzy osób trzecich. W związku z tym ten film w dużej mierze pokazuje, że Isaiah stał się nie tylko mentorem Sama, ale także partnerem od treningów. Jest superżołnierzem.

Na koniec twórca zdradził:

Myślę, że pozwala to Samowi rozwinąć swoje fizyczne umiejętności, ale ta relacja może nie być najlepsza dla Isaiaha w dłuższej perspektywie.

Nowy film należący do MCU może pochwalić się wieloma istotnymi postaciami, jak Thaddeus Ross (Harrison Ford), Joaquin Torres (Danny Ramirez), Rachel Leighton czyli Diamondback (Rosa Salaza), Sidewinder (Giancarlo Esposito), Samuel Sterns, czyli The Leader (Tim Blake Nelson) czy Ruth Bat-Seraph, czyli Sabra (Shira Haas).

Wysoka sprzedaż biletów na Kapitana Amerykę 4 w Chinach

Chiny to jeden z najważniejszych rynków dla amerykańskich blockbusterów, na który jednak nie zawsze trafiają wszystkie filmy ze względu na restrykcje związane z ich treścią. Aby mogły wejść na duże ekrany kin czasem wycinane są niektóre niewygodne sceny. Nic takiego nie spotkało czwartą część Kapitana Ameryki, która będzie mieć premierę w ten sam dzień, co na świecie.

Według Luiza Fernando, który analizuje wpływy w box office, przedsprzedaż biletów na seans w Chinach jest bardzo wysoka. Szacuje, że osiągnęła poziom 346 tys. dolarów, czyli znacznie więcej niż w przypadku ostatniego filmu Marvela - Deadpool & Wolverine z kategorią wiekową R. Ta wynosiła 221 tys. dolarów. Warto dodać, że to nie gwarantuje, że Nowy wspaniały świat podbije kina w Chinach, ale daje nadzieję na duże zyski z tego regionu.

Nowy Kapitan Ameryka nie będzie klapą. Dobre prognozy i prawda o budżecie

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - zdjęcia i plakaty

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - fabuła, premiera

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powtrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu. [opis kina Helios]

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat - premiera 14 lutego 2025 roku.