Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat kontynuuje wieloletnią tradycję Marvela i ma scenę po napisach. Widzimy w niej, jak Sam Wilson odwiedza Lidera i otrzymuje od niego niejasne ostrzeżenie na temat nadchodzącego zagrożenia, które będzie grozić nie tylko Ziemi-616, ale i całemu multiwersum. Reżyser filmu postanowił nieco więcej opowiedzieć o kulisach jej powstawania.

Kapitan Ameryka 4 - scena po napisach jest z dokrętek?

Julius Onah, reżyser Kapitana Ameryki 4, opowiedział portalowi Collider o scenie po napisach.

W tym wypadku od początku czuliśmy, że to najbardziej naturalne, by scena po napisach zapowiadała to, co będzie dalej. Chcieliśmy zapowiedzieć to w sposób, który nie jest zbyt dosłowny. Chodzi o przedstawienie Sama jako naszego nowego Kapitana Ameryki.

Reżyser wyjaśnił, że nie chcieli dodawać kilku scenach po napisach i uważa, że nawet ta zapowiedź była nadal bardzo skoncentrowana na Samie Wilsonie, co było ich głównym celem. Potwierdził również, że została nakręcona w trakcie dokrętek, które miały miejsce w zeszłym roku. Nie wiadomo, czy w tym czasie twórcy wiedzieli już, że Robert Downey Jr. wróci do MCU jako Doktor Doom, więc Lider mówiąc o nadchodzącym zagrożeniu mógł mieć na myśli kogokolwiek. Warto też pamiętać, że na tym etapie wiele może zmienić się do premiery Avengers: Doomsday.

Nakręciliśmy ją podczas dokrętek. O to mi chodzi, gdy mówię, że wszystko jest zaplanowane z wyprzedzeniem. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będzie wyglądać scena po napisach. Jak wiesz, odbył się wielki strajk scenarzystów. Co oznacza, że nie tylko w przypadku naszego filmu, ale wszystkich filmów i seriali, nikt nie mógł pracować nad scenariuszem. Nic się nie działo.

Niestety, scena po napisach nie spodobała się wielu fanom. A co wy o niej sądzicie? Dajcie znać!

