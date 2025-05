Andor to wielki hit Disney+. Pokonał Księgę Boby Fetta i Ahsokę!

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny przechodzą świetny okres. 2. sezon Andora zbiera fantastyczne oceny od krytyków i publiczności, a w kinach triumfy ponownie święci 3. odsłona Gwiezdnej Sagi, czyli Zemsta Sithów, której udało się pokonać w ogólnoświatowym box office nawet nowość jaką jest Księgowy 2. To nie koniec dobrych wieści dla Disneya i Lucasfilm. Okazuje się, że Andor to hit większy niż ktokolwiek się mógł spodziewać.

Parrot Analytics zajmuje się analizowaniem danych streamingowych i na ich podstawie wylicza przychód, który dana produkcja przyniosła platformie. Tym razem pod lupę wzięto Andora, który wedle danych od premiery w 2022 roku do końca 2024 roku uzyskał ponad 300 mln dolarów przychodu dla Disney+. Serial Tony'ego Gilroya pokonał m.in. Księgę Boby Fetta oraz 1. sezon Ahsoki. Andor wolno się rozkręcał i potrzebował czasu na przyciągnięcie uwagi publiczności, ale kiedy już to zrobił, to poradził sobie z zadaniem znacznie lepiej od wcześniej wymienionych produkcji. Duża w tym zasługa większej ilości odcinków na sezon, a także premier co tydzień.

Ciekawostki statystyczne nt. Andora:

Podobnie do reszty produkcji Star Wars, widownia Andora składa się w ponad 70% z mężczyzn

W przeciwieństwie do większości produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, Andora obejrzało 60% osób powyżej 30 roku życia. Dla serii zwykle jest to wynik poniżej 50% w tym zakresie

Serial nie poszerzył grupy odbiorców w porównaniu do takiego The Mandalorian

Oto zestawienie czasu trwania sezonu z momentem, kiedy osiągnął on największą oglądalność:

