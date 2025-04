Pierwsze 8 minut nowego Kapitana Ameryki dostępne za darmo. Zobacz Sama Wilsona w akcji

Fot. Marvel

W związku z tym że Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat trafił na platformę streamingową Fandango, ta postanowił udostępnić za darmo pierwsze 8 minut filmu na platformie x. W trakcie krótkiego urywku można zobaczyć kilka pierwszych scen akcji oraz początek wątku Thaddeusa Rossa.

Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat - pierwsze 8 minut filmu

Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat - fabuła, obsada

Po udanej misji w Meksyku Sam i jego towarzysz, Falcon, zostają zaproszeni do Białego Domu na spotkanie z prezydentem Thaddeusem Rossem. Ten prosi Sama, by jako nowy Kapitan Ameryka odbudował Avengers. Szybko jednak dochodzi między nimi do konfliktu, gdy okazuje się, że mają odmienne wizje przyszłości. Podczas wieczornego szczytu światowych przywódców zostaje aktywowany program uśpionych agentów. Niektórzy goście, w tym superżołnierz Isaiah Bradley, zaczynają atakować światowych liderów. Aby rozwikłać konspirację, Sam rozpoczyna śledztwo – bez zgody Rossa.

W główną rolę wciela się Anthony Mackie. Ważną rolę pełni też Harrison Ford, dla którego jest to debiut w MCU – wciela się on w prezydenta Thaddeusa Rossa. Powracają też aktorzy z Niesamowitego Hulka – Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera – głównego złoczyńcy. W obsadzie znaleźli się też Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito.