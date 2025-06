Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka poniżej oczekiwań. Czy wynik finansowy jest zły?

fot. materiały prasowe

Ballerina: Z uniwersum Johna Wicka zebrała dobre recenzje oraz bardzo wysokie oceny widzów – porównywalne z tymi, jakie otrzymały John Wick 2 i John Wick 3. Mimo to film wystartował poniżej oczekiwań. W Ameryce Północnej produkcja zarobiła 25 mln dolarów, a na rynkach międzynarodowych – 26 mln dolarów w 82 krajach. Globalnie daje to 51 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów. Na promocję wydano dodatkowe 45 mln dolarów.

Ballerina - czy to zły wynik?

Okazuje się, że niekoniecznie. Według źródeł Deadline zbliżonych do Lionsgate, studio jest zadowolone z wyniku, ponieważ ma rozpisany długoterminowy plan, w którym Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka jako samodzielny film zapewni zyski. Dodatkowo sprzedaż praw do międzynarodowej dystrybucji pokryła aż 60% budżetu. W kolejnych tygodniach okaże się, czy pozytywne oceny widzów przełożą się na niskie spadki frekwencji. Nie powinno to mieć wpływ na rozwój serii, bo wszyscy są jednak zadowoleni z jakości Balleriny.

Box office: Lilo i Stich dominuje globalnie

Aktorski remake Lilo i Stitch wciąż prowadzi na światowym box office. Film zarobił 32,5 mln dolarów w USA i 67,7 mln na rynkach zagranicznych. Łącznie daje to aż 772,6 mln dolarów globalnie, przy budżecie wynoszącym 100 mln.

Wyniki pozostałych znaczących tytułów: