Project 007 to teraz 007 First Light. Wkrótce zobaczymy nową grę z James Bondem w roli głównej!

fot. IO Interactive

Reklama

Project 007 to nowa produkcja studia IO Interactive, znanego przede wszystkim z serii Hitman. Grę zapowiedziano w listopadzie 2020 roku i od tego czasu informacje na jej temat były raczej skąpe — ograniczono się jedynie do krótkiego teasera i stwierdzenia, że twórcy nie zamierzają korzystać ze znanych historii, stawiając na zupełnie świeże podejście. Teraz ujawniono, że nowe dzieło będzie nosić tytuł 007: First Light, a także zdradzono, kiedy dowiemy się o nim więcej.

ROZWIŃ ▼

Już 7 czerwca o godzinie 3:00 czasu polskiego rozpocznie się wydarzenie IOI Showcase, którego transmisję będzie można śledzić na YouTube. W jego trakcie poznamy nowe informacje nie tylko o 007 First Light, ale również o dwóch innych produkcjach: Hitman: World of Assassination oraz Mindseye.