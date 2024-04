Karate Kid - ruszyły zdjęcia do nowego filmu. Jackie Chan i Ralph Macchio w głównych rolach

fot. Sony Pictures

Oficjalnie ogłoszono, że ruszyły zdjęcia do filmu Karate Kid, którego tytułowym bohaterem będzie nastolatek z Chin (Ben Wang). To właśnie młodego aktora widzimy na zdjęciu z planu, które zostało wrzucone w ramach ogłoszenia tego wydarzenia. Z niego wynika, że na ten moment tytuł to po prostu Karate Kid. Nie jest jednak wykluczone, że to się zmieni, bo mieliśmy już dwa filmy o takim tytule.

Karate Kid - zdjęcia z planu

Karate Kid - co wiemy o filmie?

Historia skupia się na nastolatku z Chin, który przeprowadza się na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tam też odnajduje siłę i kierunek w życiu dzięki sztukom walki nauczanym przez nowego mentora.

Do tej chwili nadal nie wiemy, jaki jest pomysł na film. W końcu główne role grają Ralph Macchio, czyli gwiazda pierwszej serii i serialu Cobra Kai, czyli Daniel LaRusso oraz Jackie Chan, który grał w remake'u z 2010 roku. Jakoś twórcy chcą powiązać obie serie, ale nie wiemy, jak to wymyślono.

W obsadzie są także Joshua Jackson, Sadie Stanley, Aramis Knight, Wyatt Oleff oraz Ming-Na Wen. Data premiery nie została ustalona.