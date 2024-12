Robert De Niro kontra cyberterroryści. Intrygujący zwiastun miniserialu Dzień zero

fot. Netflix

Dzień Zero to miniserial stworzony przez duet twórców: Erica Newmana (Narcos: Meksyk, Griselda) oraz Noaha Oppenheima (Jackie). Produkcja pokaże, jak wyglądają Stany Zjednoczone po druzgocącym ataku cyberterrorystów oraz jak były prezydent kraju (Robert De Niro) prowadzi śledztwo, by zapobiec kolejnemu uderzeniu.

Jest to pierwszy serial w karierze Roberta De Niro, który przez dekady unikał głównych ról na małym ekranie. Ponieważ Dzień Zero ma formułę miniserialu, jest to zamknięta historia, która zakończy się na tej jednej produkcji.

Dzień Zero – zwiastun

W obsadzie nie brakuje znanych twarzy: Jesse Plemons, Connie Britton, Lizzy Caplan, Joan Allen oraz Angela Bassett. Zobaczcie zwiastun:

Dzień Zero – opis fabuły

Miniserial stawia pytanie, które wielu z nas zadaje sobie w dzisiejszym świecie: jak odnaleźć prawdę w rzeczywistości pogrążonej w kryzysie i rozdzieranej na kawałki przez siły, na które nie mamy wpływu? A może w epoce wszechobecnych manipulacji i teorii spiskowych to nasze własne czyny – albo wyobrażenia – napędzają te niszczycielskie mechanizmy?

Premiera zaplanowana jest na 20 lutego 2025 roku i odbędzie się globalnie na platformie streamingowej Netflix.