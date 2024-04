Westworld - 5. sezon kiedyś powstanie? Twórca wciąż żyje nadzieją

HBO

Reklama

Westworld został skasowany w 2022 roku przez HBO pomimo tego, że zaplanowano piąty i zarazem ostatni sezon tego serialu. Co więcej, Warner Bros. Discover bezceremonialnie wyrzuciło go z platformy streamingowej Max (w Polsce do czerwca jest to HBO Max), na której nie jest dostępny. Celem było obcięcie kosztów. Pomimo tej trudnej sytuacji twórcy serialu Jonathan Nolan oraz Lisa Joy wciąż mają nadzieję, że w przyszłości dostaną szansę na zrobienie 5. sezonu i zakończenie tej historii.

Westworld - nadzieja na 5. sezon

Jonathan Nolan promuje nowy serial, który stworzył z Lisą Joy, czyli Fallout. W rozmowie z The Wrap ujawnił, że ma nadzieję na zrobienie finałowego sezonu, tak jak oryginalnie planowali. Został zapytany, czy wolałby pracować nad nim z HBO, czy kimś innym, kto mógłby przejąć serial - twórca odpowiedział: zbyt wcześnie, by na to odpowiedzieć.

- Naszą filozofią od początku było tworzenie każdego sezonu, rozdziału w sposób zamknięty. Aby opowiedzieć dobrą historię, a potem, gdy dostaniemy szansę, iść dalej. Razem z Lisą mieliśmy zbudowaną architekturę dla serialu, więc bardzo chciałbym dostać szansę, byśmy mogli to zakończyć. Mamy nadzieję, że kiedyś dostaniemy na to szansę. Nie chciałbym teraz tego spoilerować, jeśli możemy taką szansę dostać.

Na ten moment Warner Bros. Discovery nie jest tym zainteresowane. Westworld w większości krajów świata nie jest nigdzie dostępny. W USA prawa do wyświetlania serialu kupiły Roku oraz Tubi.