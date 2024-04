Mufasa: Król lew - pierwsze zdjęcie. Ojciec Simby jako małe lwiątko

fot. Disney

Reklama

Disney opublikował pierwsza oficjalne zdjęcie z filmu Mufasa: Król lew i tym samym rozpoczyna promocję prequela jednej z najpopularniejszych disneyowskich historii. Bohaterem będzie młody ojciec Simby i - jak widzimy - jest on tutaj jeszcze lwiątkiem, ale cała historia nie ma się skupiać na jego czasach dzieciństwa. Opowieść bowiem ma pokazać go od czasów bycia lwiątkiem aż do osiągnięcia władzy w królestwie.

Mufasa: Król Lew - zdjęcie

fot. Disney

Mufasa: Król Lew - opis fabuły

Historia skupia się na genezie jednego z największych królów tej ziemi. Rafiki opowiada Kiarze, córce Simby i Nali, historię jej dziadka, a towarzyszą im Tymon i Pumba, którzy okraszają wszystko swoim komentarzem.

Mufasa: Król Lew - obsada, ekipa

Reżyserem jest człowiek, którego nikt nie spodziewał się przy takim filmie. Jest to bowiem Barry Jenkins, zdobywca Oscara za Moonlight. Tak swego czasu tłumaczył, dlaczego musiał zrobić tę produkcję. Wszystko przez Króla Lwa, którego namiętnie oglądał w dzieciństwie.

- Musiałem zrobić ten film, ponieważ kiedy miałem 14 lat i wychowywałem moich dwóch bratanków, była kaseta VHS, którą oglądaliśmy 95 razy w ciągu dwóch dni. Zawsze myślałem o Mufasie i o tym, jak został kimś wielkim. Mufasa jest wielki, ponieważ ma ze sobą rodzinę i przyjaciół.

Aaron Pierre gra młodego Mufasę, a Kelvin Harrison młodego Skazę. Seth Rogen i Billy Eichner ponownie będą Pumbą i Tymonem.

Mufasa: Król lew - premiera w grudniu 2024 roku w kinach.