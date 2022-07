Gateway to the West - Kevin Spacey jednak usunięty z obsady w związku z oskarżeniami o napaści na tle seksualnym

fot. materiały prasowe

Kevin Spacey w maju tego roku podpisał kontrakt na rolę w dramacie historycznym 1242 – Gateway to the West. Jest to koprodukcja brytyjska, węgierska i mongolska. Zdjęcia mają ruszyć w październiku 2022 roku w Mongolii i na Węgrzech, ale już wiemy, że nie pojawi się na nich Kevin Spacey.

Przypomnijmy, że pod koniec maja pojawiły się kolejne zarzuty w stronę aktora. Kevin Spacey w latach 2003 - 2015, gdy był dyrektorem artystycznym teatru w Londynie, miał dopuścić się czterech napaści na tle seksualnym. Zarzuty postawiła mu tamtejsza prokuratora, natomiast aktor pojawił się w stolicy Anglii by formalnie przyznać się do zarzucanych mu czynów. Proces ma rozpocząć się 6 czerwca 2023 roku.

1242 - o czym jest film?

Jest to historia o Batu-chanie, wnuku Czyngis-chana, który został wybrano dowódcą zachodniej części imperium mongolskiego. Jest umiejętnym wodzem wojskowym, który wygrywał wiele bitew od Chiny po Persję. Jego celem jest inwazja na Europę, która zostaje powstrzymana, gdy na swojej drodze na Węgrzech napotyka głęboko duchowego mężczyznę (w tej roli miał wystąpić Spacey). To on ostatecznie doprowadzi do upadku Chana.

Istvan Bodzsar, Carlos Alperin, Norman Merry, Tim Smith, Paul Brett, Csaba Iski, Bayar Banzragch oraz Battushig Batbold są producentami.