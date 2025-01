Historia jak z Dnia Świstaka. Już niedługo premiera książki Może następnym razem

Świat Książki

Motyw utknięcia bohatera w pętli czasowej, przeżywania raz po raz tego samego okresu życia, jest regularnie wykorzystywany w popkulturze. Już niebawem, pod koniec miesiąca, ukaże się nowa powieść oparta na takich założeniach.

Wydawnictwo Świat Książki zapowiedziało powieść Może następnym razem. Jej autorką jest Cesca Major, która przedstawia historię kobiety przeżywającej raz po raz ten sam poniedziałek zakończony tragicznym wydarzeniem. Wraz z kolejnymi powtórzeniami bohaterka stara się wprowadzać małe zmiany, mając nadzieję, że uda się zapobiec tragedii, ale też wyrwać się z pętli. A wraz z tymi zmianami zastanawia się nad swoim życiem i kierunkiem, w którym ono zmierza.

Może następnym razem będzie miało swoją premierę 29 stycznia.

To tylko kolejny poniedziałek i Emma, zapracowana agentka literacka, wybiega rankiem z domu, nie zauważając, że jej ukochany mąż Dan wydaje się przybity, syn nie potrafi spojrzeć jej w oczy, a córka nie chce mieć z nią nic wspólnego. Nawet pies wygląda na przygnębionego.

Danowi nie podoba się, że Emma znowu zapomniała o ich rocznicy. W końcu po kolejnej kłótni mężczyzna bierze psa na spacer i niedługo później cały roztrzęsiony wpada pod samochód.

Następnego dnia Emma budzi się… i Dan żyje. I znowu zaczyna się poniedziałek.

A potem jeszcze raz dzieje się to samo.

I jeszcze raz.

Emma rozpaczliwie stara się zmienić przeznaczenie, dokonując małych zmian: przestaje wgapiać się w telefon, każe szefowej się odczepić, pamięta o mężu, rozmawia z dziećmi, odzywa się do dawnych przyjaciółek, upija się i robi szalone zakupy.

Tylko czy będzie potrafiła odnaleźć siebie na nowo w całym tym zamieszaniu? Czy przypomni sobie, za co lubiła swoją pracę oraz czy uda jej się porozumieć z dziećmi i pogodzić z Danem?

Poruszająca historia odpowiadająca na pytanie: Co by było, gdyby? oraz o tym, co we współczesnym świecie oznacza bycie kobietą.