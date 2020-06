Kevin Spacey winny oskarżeń? Tak sądzi platforma VOD Chili

fot. materiały prasowe

Gdy przeszukiwaliśmy zasoby Chili.com i natrafiliśmy na film Baby Driver, trudno było nie ukryć zdumienia. W odpowiednim miejscu na stronie jest wymieniona obsada hitu Edgara Wrighta i znajduje się na nim Kevin Spacey. Jednakże z jakichś przyczyn widnieje tam zdjęcie Spaceya z napisem "pervert" (zboczeniec) na czole.

Co ciekawe, to samo zdjęcie znajduje się również w brytyjskim oraz w niemieckim Chili.com. Najwyraźniej osoby odpowiedzialne za platformę streamingową wydały wyrok na aktorzy zanim jeszcze zrobił to jakikolwiek sąd. Podobna sytuacja nie tyczy się żadnej innej osoby oskarżanej o napaści seksualne w okresie, w którym było głośno o Spaceyu. Nawet skazany za gwałt i napaści Harvey Weinstein ma normalne zdjęcie.

Na obecną chwilę Kevin Spacey nie toczy batalii sądowych, bo informowaliśmy w listopadzie 2019, że wycofano ostatnie oskarżenie ze strony prokuratury w Los Angeles. Wszystko po tym, jak osoba go oskarżająca nieoczekiwanie zmarła.

Wciąż toczy się jednak śledztwo prokuratury w Londynie, więc nie jest wykluczone, że Kevin Spacey jeszcze może stanąć przed sądem.