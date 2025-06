fot. Warner Bros. Pictures

Gorączka Michaela Manna to jeden z najbardziej ikonicznych i wpływowych filmów akcji w historii kina, który swoim istnieniem i kunsztem zainspirował niezliczoną ilość filmowców chcących w swoich produkcjach zawrzeć cząstkę wyjątkowości produkcji z 1995 roku. Od lat mówiło się o powstaniu kontynuacji i ta faktycznie zadebiutowała w 2022 roku, ale w postaci książki napisanej przez Manna i Mega Gardinera. Od tamtego czasu pojawiło się jeszcze więcej spekulacji, ale nic konkretnego z nich nie wynikło poza wskazaniami na nowych faworytów do legendarnych ról Val Kilmera, Ala Pacino czy Roberta de Niro. Sama wytwórnia, która stworzyła oryginał, Warner Bros., do niedawna nie była przekonana w kwestii powstania filmu. To się jednak zmieniło.

Jak donosi World of Reel, Gorączka 2 od Michaela Manna dostała zielone światło i praca nad filmem oficjalnie ruszyła, począwszy od poszukiwania odpowiednich aktorów. Mówi się, że faworytem reżysera do roli Neila McCauleya (Robert de Niro) jest Adam Driver. Portal twierdzi też na podstawie swoich źródeł, że w roli odgrywanej przed laty przez Ala Pacino też możemy spodziewać się głośnego nazwiska z wyższej półki.

Mann był jednym z przodowników jeśli chodzi o kręcenie filmów za pośrednictwem cyfrowych kamer, ale na potrzeby Gorączki 2 ma zamiar powrócić do użycia taśmy filmowej. Na razie nie wiadomo, czy powróci oryginalna obsada - jest to na pewno jedna z opcji, która podoba się samemu Pacino: aktor powiedział jakiś czas temu na panelu, że chętnie wziąłby udział w tym filmie.

Zdaniem World of Reel, reżyser chciałby nakręcić film jeszcze w 2025 roku, aby zdążyć z premierą w 2026 roku. Nie ma jednak potwierdzenia, czy się to uda.

