Grzesznicy 2 w planach. Pierwsze informacje o kontynuacji

Według Production Weekly film Grzesznicy 2 jest w planach, a Ryan Coogler miałby ponownie stanąć za kamerą. Nie jest to jednak zaskoczenie, ponieważ gdy ogłaszano Grzeszników, The Hollywood Reporter informowało, że filmowiec zaprezentował producentom projekt jako potencjalną franczyzę - czyli od początku wymyślił go jako coś więcej niż jeden film.

Kiedy Grzesznicy 2?

Fani raczej muszą uzbroić się w cierpliwość, bo Ryan Coogler ma dużo planów. Wkrótce ma wejść na plan rebootu Z Archiwum X, a do tego finalizuje scenariusz Czarnej Pantery 3. To jego dwa najbliższe projekty - a nie wiadomo, czy nie pracuje nad czymś jeszcze. Dlatego nawet ogłoszenie Grzeszników 2 nie oznacza, że obejrzymy ten film w najbliższym czasie.

Grzesznicy zebrali w box office 341 mln dolarów (z czego tylko 80 mln spoza USA) przy budżecie 90 mln dolarów. Widzowie z całego świata są jednak zgodni: to jeden z najlepszych i najbardziej pomysłowych filmów ostatnich lat. Wielu z nich najpewniej odkryje go dopiero na platformach streamingowych - dzięki fenomenalnym opiniom.

