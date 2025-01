Gwiazda Wicked w nowym Matrixie? Pierwsza plotka o filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pierwsza plotka o potencjalnej obsadzie nowego Matrixa jest zarówno dobrą, jak i złą wiadomością dla fanów Ariany Grande, która obecnie zdobywa uznanie za rolę w hicie Wicked. Według scopera MyTimeToShineHello, jest ona kandydatką do głównej roli w filmie. Na razie nie ma więcej konkretów.

Sama aktorka, podczas promocji musicalu w 2024 roku, mówiła, że chce częściej występować w kinowych projektach, więc nie jest to zaskoczenie. Obiecywała jednak, że jej muzyczna kariera, choć siłą rzeczy zwolni, zawsze będzie obecna w jej życiu.

Matrix 5 – co wiemy?

Nowy Matrix zostanie wyreżyserowany i napisany przez Drew Goddarda. To pierwsza odsłona franczyzy, przy której nie będą pracować siostry Wachowskie. Podjęto taką decyzję po krytykowanym Matrixie 4, który nie zebrał bardzo dobrych opinii krytyków i widzów.

Na pewno wiemy, że Will Smith nie jest brany pod uwagę w obsadzie. Jakiś czas temu aktor opublikował tajemnicze wideo nawiązujące do Matrixa, rozpętując burzę spekulacji. Dziennikarze Deadline, The Hollywood Reporter oraz Variety twierdzą jednak, w oparciu o swoje niezależne źródła, że nie jest on związany z kinowym filmem. Nie wiadomo jednak, o co aktorowi chodziło.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie ani kiedy odbędzie się premiera.