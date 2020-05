Kino Polska - dziś premiera serialu Glina

Glina to dowód na to, że w Polsce powstają świetne seriale. To nie tylko kryminał, ale przede wszystkim opowieść o miłości, śmierci, nienawiści i emocjach, które popychają do zbrodni. Możemy w nim obserwować pracę policjantów z wydziału zabójstw, którzy wykonują ten zawód kosztem prywatnego życia. Andrzej Gajewski, bezkompromisowy oficer, dla pracy w policji poświęcił wszystko, nawet swoje małżeństwo. Pomimo ceny, którą przyszło mu zapłacić, pozostaje wierny swoim zasadom i nieugięty w odkrywaniu prawdy o zbrodniach. W rozwiązywaniu spraw pomagają mu komisarz Jerzy i żółtodziób Artur.

Wyjątkowa jakość serialu jest w dużej mierze zasługą Władysława Pasikowskiego, twórcy kultowych Psów, który kapitalnie prowadził historię na ekranie. Do tego mamy dobry scenariusz oraz świetnie przedstawione postacie, które dzięki obsadzie szybko zyskały sympatię widzów. Główne role grają Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr, Robert Gonera, Jacek Braciak i Urszula Grabowska.

Glina - premiera w Kino Polska odbędzie się 2 maja o 22:05. Zaplanowano emisję dwóch odcinków. Kolejne co tydzień.