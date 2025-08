Zwiastun horroru Obecność 4. Powrót Annabelle i pierwszy demon Warrenów

fot. Warner Bros. // New Line Cinema

Reklama

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie to kolejna część o słynnych badaczach zjawisk paranormalnych, Edzie i Lorraine Warren, których ponownie zagrali Patrick Wilson i Vera Farmiga. Za kamerą horroru stanął Michael Chaves, a produkcją zajęli się jego twórcy - James Wan i Peter Safran.

Czytaj więcej: Gwiazdy Gry o tron i The Boys w 2. sezonie Problemu trzech ciał. Druga odsłona już w produkcji

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie to już dziewiąta odsłona cyklu, w którego skład wchodzą również horrory o Annabelle i dwie części Zakonnicy. W nowym horrorze opartym na prawdziwych wydarzeniach zobaczymy również Mię Tomlinson i Bena Hardy'ego, którzy wcielają się, odpowiednio, w córkę Eda i Lorraine - Judy Warren oraz w jej chłopaka, Tony'ego Sperę. W obsadzie są również Steve Coulter, powracający w roli ojca Gordona, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton i Shannon Kook. Za scenariusz odpowiadają Ian Goldberg, Richard Naing i David Leslie Johnson-McGoldrick.

W sieci pojawił się nowy zwiastun czwartej części Obecności, który możecie obejrzeć poniżej.

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zwiastun

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - zdjęcia

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie Zobacz więcej Reklama

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - fabuła

Fabuła będzie opowiadać o prawdziwej historii rodziny Smurli. Jej członkowie występowali w telewizji w programie Larry King Live oraz Entertainment Tonight, a na bazie ich historii powstała książka The Haunted: One Family's Nightmare (1986) oraz film telewizyjny z 1991 roku. To jedna z najpopularniejszych spraw Warrenów, o której aktorzy wiedzieli jeszcze przed nakręceniem pierwszego filmu. Członkowie rodziny skarżyli się na dziwny zapach w domu, słyszeli głosy i byli ofiarami innych niewytłumaczalnych zjawisk na terenie swojego domostwa.

Premiera filmu w kinach 5 września 2025 roku.