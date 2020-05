Kino TV - 02.05 premiera filmu Dziewięć miesięcy

Dziewięć miesięcy to komedia romantyczna z Hugh Grantem i Julianne Moore z 1995 roku. Za kamerą stał Chris Columbus, weteran Hollywood znany z takich pozytywnych filmów jak Kevin sam w domu, Pani Doubtfire czy pierwszych dwóch części serii Harry Potter.

Samuel (Hugh Grant) to facet cierpiący na syndrom panicznego lęku przed obowiązkami i zobowiązaniami. Kocha swoją dziewczynę Rebeccę (Julianne Moore), ale przeraża go myśl, że mogłaby ona zajść w ciążę. Szybko okazuje się, że to piękna historia o dorastaniu głównego bohatera, który po wielu szalonych i zabawnych sytuacjach musi dojrzeć do zaakceptowania tego, że zostanie rodzicem. Film wzbudził wiele różnych opinii, ale trudno odmówić mu ważnej zalety: dobrej chemii pomiędzy głównymi aktorami. Może nie jest to najlepszy przedstawiciel gatunku, ale lekka i przyjemna propozycja, wręcz idealna na majówkę.

